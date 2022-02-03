В ДНР сообщили о применении Украиной западного оружия в Донбассе

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Фото: ТАСС/Валентин Спринчак
Украина уже применила в Донбассе полученное от Запада оружие, обстреляв подстанцию в подконтрольной Донецкой народной республике Еленовке. Об этом в интервью РИА Новости рассказала полпред самопровозглашенной республики в контактной группе по урегулированию конфликта в Донбассе, глава МИД ДНР Наталья Никонорова.
"Буквально недавно уже было первое проявление такой накачки (оружием. – Прим. ред.) со стороны НАТО. В частности, в Еленовке: электрическая подстанция была обстреляна боеприпасами калибром 60 миллиметров – это НАТОвский стандарт", – сказала Никонорова, уточнив, что раньше калибр 60 миллиметров Киев не применял.
Никонорова также выразила мнение, что поставки западного оружия на Украину ведут к все новым обстрелам в Донбассе.
Первые сообщения о стягивании Киевом военной техники к границам ДНР и ЛНР появились 24 января. Позже данную информацию подтвердили в Кремле. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков тогда заявил, что каждая единица получаемого от Запада оружия вдохновляет Украину решить проблему Донбасса силовым путем.
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