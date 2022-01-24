В Кремле подтвердили информацию о стягивании украинских войск к ДНР и ЛНР

Фото: AP Photo/Efrem Lukatsky

Стягивание украинских войск к границам Донецкой и Луганской Народных Республик свидетельствует о подготовке Киевом наступательных действий. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Действительно, украинские власти концентрируют огромное количество сил и средств на границе с самопровозглашенными республиками. Характер этой концентрации говорит о подготовке к наступательным действиям", – приводит его слова "Газета.ру".

По мнению представителя Кремля, каждая дополнительная единица оружия вдохновляет Киев на силовое решение внутриукраинского конфликта.

"Нас это не может не беспокоить", – отметил Песков.

Он добавил, что Москва хотела бы, чтобы в НАТО регулярно призывали руководство Украины отказаться от планов силой решить ситуацию с ДНР и ЛНР.

Ранее замначальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин сообщил, что местная разведка получила сведения о направлении механизированных подразделений ВСУ на усиление группировки силовой операции в Донбассе. Он отметил, что украинские власти уже не просто пытаются дестабилизировать ситуацию в регионе, но готовятся к силовому варианту решения конфликта.

