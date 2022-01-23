Глава делегации РФ в Вене предостерег Запад и Киев от провокаций в Донбассе

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Россия не будет терпеть атаку Киева и Запада на Донбасс, заявил в эфире Youtube-канала "Изолента live" руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

"Все четко было сказано и предупреждено: мы терпеть не будем, когда будут атаковать наших граждан. Четко сказано, во всех СМИ четко прозвучало", – сказал он.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что главы думских фракций на следующей неделе проведут консультации по инициативе депутатов от КПРФ о признании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

По словам Володина, необходимость рассмотрения данного вопроса обусловлена нежеланием украинского президента Владимира Зеленского выполнять условия Минских соглашений, а также стремлением НАТО оккупировать территорию Украины.

В свою очередь, политолог Андрей Головачев заявил, что если Россия признает самопровозглашенные ДНР и ЛНР, то Украина может лишиться части своих территорий. По его мнению, после этого ДНР и ЛНР смогут предъявить претензии на всю территорию Донецкой и Луганской областей.

Головачев также считает, что в среднесрочной перспективе – 10–15 лет – Украина будет находиться в состоянии перманентной войны с Россией, поэтому, уверен эксперт, Киев ждет экономическая деградация и стремительное уменьшение населения.