Госдума проведет консультации о признании ДНР и ЛНР на следующей неделе – Володин

Фото: Агентство "Москва"/пресс-служба Госдумы РФ
Главы думских фракций на следующей неделе проведут консультации по инициативе депутатов от КПРФ о признании самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин.
"Правильно будет на следующей неделе провести консультации с руководителями фракций, обсудить данную инициативу. Затем по итогам – рассмотреть вопрос на совете Государственной думы", – написал он в своем телеграм-канале.
По словам Володина, необходимость рассмотрения данного вопроса обусловлена нежеланием украинского президента Владимира Зеленского выполнять условия Минских соглашений, а также стремлением НАТО оккупировать территорию Украины.
"И одно, и другое может обернуться трагедией. Мы не должны этого допустить. Совершенно очевидно одно: решения по обеспечению безопасности наших граждан и соотечественников в ДНР и ЛНР необходимо искать", – подчеркнул Володин.
Ранее стало известно, что проект обращения к президенту РФ "О необходимости признания ДНР и ЛНР" внесли в Госдуму депутаты КПРФ. По мнению политиков, оно обосновано и морально оправдано, признание республик положило бы начало процессу международного признания стран.
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