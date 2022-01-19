В посольстве РФ в Вашингтоне призвали США отказаться от поставок оружия Киеву

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Соединенные Штаты должны подтвердить заинтересованность в дипломатическом разрешении напряженности вокруг Украины, отказавшись от поставок Киеву оружия. Об этом в среду, 19 января, заявили в российском посольстве в Вашингтоне.

"Вместо этого Вашингтону следовало бы воспользоваться своим влиянием на власти Украины, чтобы убедить их прекратить саботаж Минских договоренностей", – говорится в комментарии диппредставительства в Facebook.

В посольстве подчеркнули, что Россия ни на кого не собирается нападать, а практика перемещения войск на территории страны является суверенным делом.

"Призываем прекратить истерики и не нагнетать напряженность вокруг проблемы Донбасса. А главное – не подталкивать "горячие головы" в Киеве к новым провокациям", – добавили в дипмиссии.

Ранее в Госдепе заявили, что предстоящие совместные учения Вооруженных сил России и Белоруссии могут позволить российской стороне атаковать Украину. Кроме того, власти США опасаются, что предложенный проект обновленной Конституции Белоруссии может свидетельствовать о планах разрешить размещение на территории страны обычных и ядерных сил РФ.

До этого стало известно, что Вашингтон в ближайшее время направит Украине новые поставки в рамках действий, связанных с военной помощью.