В посольстве РФ в Вашингтоне призвали США отказаться от поставок оружия Киеву

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Фото: depositphotos/Bumble-Dee
Соединенные Штаты должны подтвердить заинтересованность в дипломатическом разрешении напряженности вокруг Украины, отказавшись от поставок Киеву оружия. Об этом в среду, 19 января, заявили в российском посольстве в Вашингтоне.
"Вместо этого Вашингтону следовало бы воспользоваться своим влиянием на власти Украины, чтобы убедить их прекратить саботаж Минских договоренностей", – говорится в комментарии диппредставительства в Facebook.
В посольстве подчеркнули, что Россия ни на кого не собирается нападать, а практика перемещения войск на территории страны является суверенным делом.
"Призываем прекратить истерики и не нагнетать напряженность вокруг проблемы Донбасса. А главное – не подталкивать "горячие головы" в Киеве к новым провокациям", – добавили в дипмиссии.
Ранее в Госдепе заявили, что предстоящие совместные учения Вооруженных сил России и Белоруссии могут позволить российской стороне атаковать Украину. Кроме того, власти США опасаются, что предложенный проект обновленной Конституции Белоруссии может свидетельствовать о планах разрешить размещение на территории страны обычных и ядерных сил РФ.
До этого стало известно, что Вашингтон в ближайшее время направит Украине новые поставки в рамках действий, связанных с военной помощью.
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