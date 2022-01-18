У США есть данные, что РФ готовилась эвакуировать семьи дипломатов из Украины – Псаки

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У американской стороны есть сведения, что Россия вела подготовку к эвакуации семей своих дипломатов из Украины в конце декабря – начале января. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Что касается решения <...> эвакуировать <...> сотрудников из их посольства, то у нас есть информация, которая свидетельствует о том, что российские власти готовились эвакуировать членов семей из российского посольства на Украине в конце декабря и начале января", – цитирует ее ТАСС.

По словам Псаки, у американских властей нет оценки относительно того, зачем это делалось, а также значения подобных действий.

Кроме того, пресс-секретарь посоветовала обратиться к РФ за подробностями действий.

Ранее американская газета The New York Times сообщила, что Россия планирует эвакуировать из Украины дипломатов двух своих консульств. Помимо этого, Москва якобы готовилась и к эвакуации посольства.

По информации издания, 18 человек, преимущественно дети и жены дипломатов, покинули страну 5 января. А в ближайшее время из Киева и Львова уехать могут еще порядка 30 сотрудников российских диппредставительств.

Также стало известно ранее, что российские дипломаты на Украине получают персональные угрозы. Об этом заявляла официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова.