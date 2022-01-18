США поставят Украине новую партию военной помощи

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Американская сторона в ближайшее время направит Украине новые поставки в рамках действий, связанных с военной помощью, сообщила представитель Госдепартамента высокого ранга.
"Я могу заверить вас, что эти поставки продолжаются, в ближайшие недели их запланировано еще больше. Стоит России вторгнуться в Украину, мы обеспечим украинцев дополнительными оборонными материалами", – цитирует представителя Госдепартамента РИА Новости.
Она напомнила, что в 2021 году Америка направила Украине больше систем безопасности, чем когда-либо с 2014 года.
Поддерживает Украину для повышения ее защиты и Североатлантический альянс. По словам генерального секретаря Йенса Столтенберга, в рамках этой помощи НАТО участвует в подготовке украинских Вооруженных сил и осуществляет поставки военной техники.
При этом Столтенберг напомнил, что Украина не является членом НАТО, поэтому на нее не распространяются гарантии коллективной безопасности. В то же время он подчеркнул, что Киев является "ценным партнером" Альянса.
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