В США заявили о намерении продолжать оказывать военную помощь Украине

10 января, 23:39
Фото: Zuma/ТАСС
Соединенные Штаты и дальше продолжат оказывать военную помощь Украине, чтобы та могла обеспечить собственную оборону. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби.
"Мы делали это в прошлом и продолжим предоставлять средства, которые позволят Украине лучше защищать себя", – сказал представитель американского оборонного ведомства.
10 января в постпредстве США при отделении ООН в Женеве состоялись российско-американские переговоры по взаимным гарантиям безопасности. Встреча продлилась почти 7,5 часа. Российскую делегацию возглавлял замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Выступая после переговоров дипломат сообщил, что российская сторона объяснила Соединенным Штатам, почему получение правовых гарантий нерасширения НАТО – это абсолютный императив. Он подчеркнул, что Москве недостаточно лишь обещаний того, что Украина и Грузия не войдут в Североатлантический альянс. Представитель США между тем заявила, что Запад не готов отказаться от политики открытых дверей НАТО.
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