Песков заявил, что новых контактов между Путиным и Байденом в планах пока нет

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Планов по организации новых контактов между президентами России и США Владимиром Путиным и Джо Байденом пока нет, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Об этом сообщает ТАСС.

Представителю Кремля задали вопрос, появилась ли ясность в вопросе организации нового разговора лидеров после проведения переговоров России с США в Женеве.

"Пока нет планов по высшему уровню", – ответил Песков.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков рассказал, что США серьезно подошли к предложениям России по гарантиям безопасности. Он добавил, что российская сторона объяснила Соединенным Штатам, почему получение правовых гарантий нерасширения НАТО – это абсолютный императив.

В то же время замгоссекретаря США Уэнди Шерман в ходе телефонного брифинга заявила, что Вашингтон не готов пойти на ограничение приема новых государств в НАТО, поскольку это противоречит политике открытых дверей.

