В Кремле рассказали о телефонном разговоре Путина и Байдена

Фото: ТАСС/Алексей Дружинин

Телефонный разговор лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена носил откровенный и деловой характер. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Как утверждается в материале по итогам разговора президентов, переговоры оказались полезными для обеих сторон.

"Условлено о продолжении регулярных контактов на высшем уровне", – рассказали в Кремле.

Там подчеркнули, что главной темой для разговора стала реализация договоренности о начале переговоров по выработке юридических гарантий обеспечения безопасности РФ. Путин во время беседы отметил, что возможное принятие нового пакета санкций против России может повлечь полный разрыв российско-американских отношений.

В свою очередь, Байден отметил особую ответственность России и США за обеспечение стабильности в Европе и мире.

"У Вашингтона нет намерений развертывать на территории Украины ударные наступательные вооружения", – подтвердили в Кремле.

Во время разговора Путин и Байден также поздравили друг друга с новогодними праздниками. Президенты обменялись наилучшими пожеланиями, заключили в Кремле.

Телефонный разговор Путина и Байдена прошел в ночь с 30 на 31 декабря. Переговоры президентов продолжались 50 минут.