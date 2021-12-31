В Кремле рассказали о телефонном разговоре Путина и Байдена

Фото: ТАСС/Алексей Дружинин
Телефонный разговор лидеров России и США Владимира Путина и Джо Байдена носил откровенный и деловой характер. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.
Как утверждается в материале по итогам разговора президентов, переговоры оказались полезными для обеих сторон.
"Условлено о продолжении регулярных контактов на высшем уровне", – рассказали в Кремле.
Там подчеркнули, что главной темой для разговора стала реализация договоренности о начале переговоров по выработке юридических гарантий обеспечения безопасности РФ. Путин во время беседы отметил, что возможное принятие нового пакета санкций против России может повлечь полный разрыв российско-американских отношений.
В свою очередь, Байден отметил особую ответственность России и США за обеспечение стабильности в Европе и мире.
"У Вашингтона нет намерений развертывать на территории Украины ударные наступательные вооружения", – подтвердили в Кремле.
Во время разговора Путин и Байден также поздравили друг друга с новогодними праздниками. Президенты обменялись наилучшими пожеланиями, заключили в Кремле.
Телефонный разговор Путина и Байдена прошел в ночь с 30 на 31 декабря. Переговоры президентов продолжались 50 минут.
Путин в четверг проведет телефонный разговор с Джо Байденом
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