В Совфеде оценили переговоры Путина и Байдена

Фото: Москва 24/Роман Балаев
Первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров прокомментировал прошедший разговор президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.
Политик обратил внимание, что данный разговор президентов стал вторым за последний месяц.
"В Вашингтоне очень серьезно отнеслись к нашим предложениям по гарантиям безопасности", – считает Джабаров.
По мнению политика, разговор лидеров был направлен на сверку часов перед переговорами по гарантиям безопасности. Он отметил, что делегации стран должны получить конкретные указания от своих руководителей.
Ранее телефонный разговор Путина и Байдена завершился. Переговоры президентов продолжались 50 минут.
Как утверждал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, в ходе разговора Путин и Байден затронули те же вопросы, которые они обсуждали во время предыдущей беседы, которая состоялась 7 декабря по защищенной видеосвязи.
Путин в четверг проведет телефонный разговор с Джо Байденом
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