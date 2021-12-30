В Белом доме уточнили время начала переговоров Байдена и Путина

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Телефонный разговор Владимира Путина и Джо Байдена начнется в четверг, 30 декабря, в 23:30 по московскому времени. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на заявление Белого дома.
"Президент Байден проведет телефонный разговор с Путиным по ряду тем, в том числе о грядущем дипломатическом взаимодействии", – подтвердили в администрации американского лидера.
Там отметили, что Байден будет разговаривать с Путиным из семейной резиденции в городе Уилмингтон в штате Делавэр. Переговоры пройдут в закрытом для прессы формате.
Ранее Байден не исключил возможность личной встречи с Путиным в январе 2022 года. Об этом он сказал во время беседы с журналистами в штате Делавэр.
До этого министерство иностранных дел РФ опубликовало проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности. Один из ключевых аспектов данных документов – запрет на расширение сферы влияния Североатлантического альянса на восток, в том числе за счет территории Украины.
Позднее в Белом доме назвали условие для начала переговоров о гарантиях безопасности. По заявлениям властей США, диалог возможен лишь после того, как Соединенные Штаты проконсультируются с европейскими партнерами.
Путин в четверг проведет телефонный разговор с Джо Байденом
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