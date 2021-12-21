Путин назвал США ответственными за напряженность в Европе

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Владимир Путин указал на вину США в развитии напряженности в Европе. Об этом он рассказал в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны.

"То, что сейчас происходит, та напряженность, которая складывается в Европе, – это их (США. – Прим. ред.) вина. На каждом шаге Россия была вынуждена как-то отвечать, на каждом шаге ситуация постоянно как-то ухудшалась и ухудшалась, деградировала и деградировала", – объяснил российский лидер.

По словам Путина, Россия оказалась в ситуации, когда стороны "вынуждены что-то решать".

Отдельно глава государства затронул тему размещения элементов ПРО США и проведения крупномасштабных учений у границ РФ. Владимир Путин указал, что эти процессы вызывают беспокойство у Москвы.

Ранее МИД РФ опубликовал проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности. Соглашение между Россией и государствами – членами Альянса составлено на трех языках – русском, английском и французском. Тексты документов имеют одинаковую силу.

В частности, договоры подразумевают отказ от расширения НАТО на восток, в том числе за счет территории Украины.