В НАТО вынуждены серьезно подойти к инициативам безопасности РФ – Гаврилов

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Москва разъяснила свою позицию и возможную реакцию на действия НАТО, продолжающей наступать на "больные точки". Об этом в эфире телеканала "Россия 24" сообщил руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов.

По его словам, Альянс будет вынужден серьезно отнестись к российским предложениям по гарантиям безопасности. Он подчеркнул, что в НАТО осознают риск военного ответа России, если вопрос по предоставлению взаимных гарантий безопасности не будет урегулирован.

"Разговор должен быть серьезный, и все в НАТО прекрасно понимают, несмотря на всю силу и мощь, что необходимо предпринимать конкретные политические действия, в противном случае альтернатива – это военно-технический и военный ответы России", – сказал Гаврилов.

Ранее МИД РФ опубликовал проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности. Соглашение между Россией и государствами – членами Альянса составлено на трех языках – русском, английском и французском. Тексты документов имеют одинаковую силу. Для вступления соглашения в силу более половины государств, подписавших договор, должны передать уведомления о согласии на обязательность депозитарию.

