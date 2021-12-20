Чижов допустил неоднозначную реакцию ЕС на инициативу России по гарантиям безопасности

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Реакция Европы на проекты договоров России по гарантиям безопасности может быть неоднозначной, предупредил постпред РФ при ЕС Владимир Чижов. Об этом сообщает газета "Известия".

По мнению Чижова, Евросоюз может выполнить в переговорах поддерживающую роль.

"А вообще, конечно, говорить надо будет с теми странами – некоторые из них входят в состав Евросоюза, – от которых в наибольшей степени зависит судьба европейской безопасности. Мы к такому разговору готовы", – подчеркнул дипломат.

Как отметил Чижов, западные партнеры выражают готовность к переговорам. При этом часто такая позиция сопровождается различным претензиями.

"Нас все обвиняют, что у нас "красные линии" есть, а сами занимаются ровно тем же самым – только их "красные линии" диктуются не реальными интересами безопасности, а переговорными позициями. Например, о том, что у России нет права вето на расширение НАТО", – объяснил постпред при ЕС.

Чижов напомнил об обязательствах европейской безопасности, принятых в 1999 году в Стамбуле. По его словам, сейчас многие страны ссылаются на то, что данные переговоры носили не юридическую силу, а только политическую.

"На это можно легко возразить: обязательства перед Грузией и Украиной, которые приняли в НАТО в 2008 году в Бухаресте, что эти две страны будут членами Альянса, не указывая сроки, тоже из категории политических", – сказал российский дипломат.

Чижов добавил, что в данный момент российская сторона ведет переговоры по вопросам безопасности с некоторыми членами Евросоюза.

"Уровень понимания и готовности учесть наши озабоченности будет разным, но это говорит лишь о том, что работа предстоит непростая", – заключил постпред.

Ранее МИД РФ опубликовал проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности. Соглашение между Россией и государствами – членами Альянса было составлено на трех языках – русском, английском и французском.

Тексты документов имеют одинаковую силу. Для вступления соглашения в силу более половины государств, подписавших договор, должны передать уведомления о согласии на обязательность депозитарию.

Позднее глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил о необходимости участия ЕС в переговорах по безопасности.

Политик также допустил, что Россия хочет поменять действующую в Европе систему безопасности. Кроме того, в Москве планируют исключить ЕС из переговоров, считает Боррель.