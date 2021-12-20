Боррель назвал обязательным участие ЕС в переговорах по безопасности

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Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил о необходимости участия ЕС в переговорах по безопасности. Об этом пишет РИА Новости.

Боррель указал на ранее опубликованный МИД России проект предложений о гарантиях безопасности между РФ, США и НАТО.

"Очевидно, что ЕС должен быть неотъемлемой частью таких дискуссий", – подчеркнул глава европейской дипломатии.

Боррель также допустил, что Россия хочет поменять действующую в Европе систему безопасности. Кроме того, в Москве планируют исключить ЕС из переговоров, считает политик.

"Но мы знаем, что наши американские союзники не попадут в эту ловушку", – выразил уверенность Боррель.

Ранее МИД РФ опубликовал проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности. Отмечается, что соглашение между Россией и государствами – членами Альянса составлено на трех языках – русском, английском и французском.

Тексты документов имеют одинаковую силу. Для вступления соглашения в силу более половины государств, подписавших договор, должны передать уведомления о согласии на обязательность депозитарию.

Позднее в Белом доме назвали условие для начала переговоров о гарантиях безопасности. По заявлениям властей США, диалог возможен лишь после того, как Соединенные Штаты проконсультируются с европейскими партнерами.

По мнению замглавы МИД РФ Александра Грушко, Западу необходимо серьезно отнестись к рассмотрению предложений России о гарантиях безопасности. Дипломат посчитал, что у западных стран есть два пути в данном вопросе.