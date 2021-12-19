В МИД призвали Запад серьезно рассмотреть предложения России по безопасности

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Западу необходимо серьезно отнестись к рассмотрению предложений России о гарантиях безопасности. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".

Российский дипломат напомнил, что Владимир Путин давал брифинг на тему имеющихся у России оборонных систем. По словам Грушко, у западных стран есть два пути для решения данного вопроса.

"Первое, это по-серьезному отнестись к тому, что мы положили на стол, либо, вот, иметь дело с военно-технической альтернативой", – подчеркнул Грушко.

Замглавы МИД выразил уверенность, что Россия имеет технические возможности для обеспечения собственной военной безопасности. По словам дипломата, этот факт признают все западные партнеры.

"То, чем они занимаются в НАТО, они как раз пытаются сейчас нейтрализовать те наши преимущества, которые они видят", – заключил Грушко.

Ранее МИД РФ опубликовал проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности. Отмечается, что соглашение между Россией и государствами – членами Альянса составлено на трех языках – русском, английском и французском.

Тексты документов имеют одинаковую силу. Для вступления соглашения в силу более половины государств, подписавших договор, должны передать уведомления о согласии на обязательность депозитарию.

Позднее в Белом доме назвали условие для начала переговоров о гарантиях безопасности. По заявлениям властей США, диалог возможен лишь после того, как Соединенные Штаты проконсультируются с европейскими партнерами.

В свою очередь, СМИ сообщили, что в Белом доме сочли неприемлемыми некоторые предложения России в рамках проекта договора. При этом некоторые из пунктов соглашения были охарактеризованы властями США как полезные.