В МИД призвали Запад серьезно рассмотреть предложения России по безопасности

Фото: Москва 24/Роман Балаев
Западу необходимо серьезно отнестись к рассмотрению предложений России о гарантиях безопасности. Об этом заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко в эфире YouTube-канала "Соловьев Live".
Российский дипломат напомнил, что Владимир Путин давал брифинг на тему имеющихся у России оборонных систем. По словам Грушко, у западных стран есть два пути для решения данного вопроса.
"Первое, это по-серьезному отнестись к тому, что мы положили на стол, либо, вот, иметь дело с военно-технической альтернативой", – подчеркнул Грушко.
Замглавы МИД выразил уверенность, что Россия имеет технические возможности для обеспечения собственной военной безопасности. По словам дипломата, этот факт признают все западные партнеры.
"То, чем они занимаются в НАТО, они как раз пытаются сейчас нейтрализовать те наши преимущества, которые они видят", – заключил Грушко.
Ранее МИД РФ опубликовал проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности. Отмечается, что соглашение между Россией и государствами – членами Альянса составлено на трех языках – русском, английском и французском.
Тексты документов имеют одинаковую силу. Для вступления соглашения в силу более половины государств, подписавших договор, должны передать уведомления о согласии на обязательность депозитарию.
Позднее в Белом доме назвали условие для начала переговоров о гарантиях безопасности. По заявлениям властей США, диалог возможен лишь после того, как Соединенные Штаты проконсультируются с европейскими партнерами.
В свою очередь, СМИ сообщили, что в Белом доме сочли неприемлемыми некоторые предложения России в рамках проекта договора. При этом некоторые из пунктов соглашения были охарактеризованы властями США как полезные.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: