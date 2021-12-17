В Белом доме назвали условие для начала переговоров о гарантиях безопасности

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Переговоры можно будет начать лишь после того, как США проконсультируются с европейскими партнерами. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

"Мы видели российские предложения, мы обсуждаем их с европейскими союзниками и партнерами... Я хочу отметить, что без европейских союзников и партнеров не будет переговоров о европейской безопасности", – цитирует РИА Новости слова пресс-секретаря Белого дома.

Ранее МИД РФ опубликовал проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности. Отмечается, что соглашение между Россией и государствами – членами Альянса составлено на трех языках – русском, английском и французском.

Тексты документов имеют одинаковую силу. Для вступления соглашения в силу более половины государств, подписавших договор, должны передать уведомления о согласии на обязательность депозитарию.

