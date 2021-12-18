В ООН оценили проекты российских договоров о гарантиях безопасности с США и НАТО

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В Организации Объединенных Наций оценили проекты договоров России о гарантиях безопасности с США и НАТО. Об этом пишет РИА Новости.

По словам заместителя официального представителя генсека ООН Фархана Хака, в организации приветствуют диалог между Россией и Соединенными Штатами.



"Генеральный секретарь принял во внимание соответствующие сообщения СМИ", – отметил Хак.

Генсек ООН также напомнил всем сторонам об ответственности за обеспечение мирного урегулирования конфликта на востоке Украины с помощью Минских соглашений. В организации выразили готовность поддержать любые усилия по организации переговоров.

Ранее МИД РФ опубликовал проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности. Отмечается, что соглашение между Россией и государствами – членами Альянса составлено на трех языках – русском, английском и французском.

Тексты документов имеют одинаковую силу. Для вступления соглашения в силу более половины государств, подписавших договор, должны передать уведомления о согласии на обязательность депозитарию.

Позднее генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Альянс быть готовым к любому развитию событий на Украине. Он отметил, что НАТО увеличил свои разведывательные возможности по наблюдению за этим усилением и продолжает поддерживать Киев.

По словам Столтенберга, Альянс должен быть готов защитить своих союзников. Он подчеркнул, что усиление напряженности главным образом касается членов НАТО в регионе, в частности, в Болгарии.