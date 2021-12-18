В ООН оценили проекты российских договоров о гарантиях безопасности с США и НАТО

Фото: depositphotos/gary718
В Организации Объединенных Наций оценили проекты договоров России о гарантиях безопасности с США и НАТО. Об этом пишет РИА Новости.
По словам заместителя официального представителя генсека ООН Фархана Хака, в организации приветствуют диалог между Россией и Соединенными Штатами.
"Генеральный секретарь принял во внимание соответствующие сообщения СМИ", – отметил Хак.
Генсек ООН также напомнил всем сторонам об ответственности за обеспечение мирного урегулирования конфликта на востоке Украины с помощью Минских соглашений. В организации выразили готовность поддержать любые усилия по организации переговоров.
Ранее МИД РФ опубликовал проекты договоров с США и НАТО о гарантиях безопасности. Отмечается, что соглашение между Россией и государствами – членами Альянса составлено на трех языках – русском, английском и французском.
Тексты документов имеют одинаковую силу. Для вступления соглашения в силу более половины государств, подписавших договор, должны передать уведомления о согласии на обязательность депозитарию.
Позднее генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Альянс быть готовым к любому развитию событий на Украине. Он отметил, что НАТО увеличил свои разведывательные возможности по наблюдению за этим усилением и продолжает поддерживать Киев.
По словам Столтенберга, Альянс должен быть готов защитить своих союзников. Он подчеркнул, что усиление напряженности главным образом касается членов НАТО в регионе, в частности, в Болгарии.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: