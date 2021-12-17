Песков заявил, что Украина потеряна для России как партнер

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На сегодняшний день государство Украина полностью потеряно для России как партнер и союзник. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью RTVI.
Он также отметил, что украинские власти враждебно настроены по отношению к России. Песков подчеркнул, что государство может пытаться внушать гражданам ненависть к русским, однако братский народ всего останется таковым.
"Да, власти могут пытаться народ оболванивать, внушать ненависть к русским, России, лишать их возможности получать информацию из первых рук, из наших СМИ. Можно закрывать наши СМИ, можно запрещать наши интернет-ресурсы. Но потерять друг друга два братских народа не могут", – отметил Песков.
По его словам, НАТО начинает постепенно вторгаться внутрь Украины.
"Сначала оборонительное вооружение поставляют современное высокотехнологичное, потом наступательное, потом двойного назначение вооружение, потом там появляются инструктора натовские, которые начинают обучать украинских военных использовать эти сложные вооружения и так далее. Вот это ползучее вторжение НАТО на Украину уже происходит", – поделился Песков.
Он также отметил, что Россия не может оставаться безразличной к происходящему.
Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг призвал Альянс быть готовым к любому развитию событий на Украине. По его словам, сейчас происходит последовательное и продолжающееся усиление российского военного присутствия. При этом он отметил, что нет никакой ясности в отношении целей такого наращивания.
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