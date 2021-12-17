Служба безопасности Украины заявила об угрозе остановки ТЭС из-за дефицита угля – СМИ

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Служба безопасности Украины задокументировало предупреждение об угрозе остановки теплоэлектростанций, поддерживающих отопление для целых регионов страны. Об этом пишет украинское издание "Зеркало недели".

По информации СМИ, документ был направлен в правительство Украины.

"Получена информация, которая свидетельствует об угрозе устойчивому прохождению осенне-зимнего периода (ОЗП) 2021-2022 годов вследствие возможной остановки теплоэнергетических предприятий, которые обеспечивают энергией население, что в условиях ОЗП является особенно критичным", – утверждает СБУ в тексте заключения.

Как отмечается в документе, угроза остановки ТЭС и ТЭЦ существует из-за дефицита угля. После проверки было установлено, что на предприятиях имеется 486,2 тысячи тонн угля при том, что необходимый объем должен составлять 2 632,7 тысячи тонн.

"Это свидетельствует о критическом запасе указанного топлива", – подтыоживает ведомство в отчете.

Ранее глава "Нафтогаза" Юрий Витренко заявил о критически малых запасах угля на Украине. Он пояснил, что в данный момент осуществляется большой объем поставок данного вида топлива из-за границы.