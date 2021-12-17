Глава "Нафтогаза" заявил о критически малых запасах угля на Украине

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Фото: depositphotos/igorgolovniov
Украина обладает критически малыми запасами угля. Об этом сообщил глава "Нафтогаза" Юрий Витренко в эфире телеканала "1+1".
"Меньше, чем обычно", – уточнил спикер.
Он подчеркнул, что в данный момент осуществляется большой объем поставок угля из-за границы.
В то же время Витренко заявил, что страна сейчас имеет нормальные запасы газа. В частности, по прогнозу на 1 января 2022 года, Украина получит на 3% больше газа, чем по средним значениям в 2015–2019 годах.
Ранее сообщалось, что транзит газа из России через Украину снизился за 10 месяцев текущего года примерно на 22%, если сравнивать с аналогичным периодом прошлого года.
До этого экс-депутат Рады Евгений Мураев заявил, что Украине будет сложно пережить предстоящую зиму из-за отсутствия прямого контракта с Россией на поставки газа. По его мнению, ответственность за это должен нести Зеленский.
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