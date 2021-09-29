В Киеве заявили, что Украина рискует не пережить зиму без российского газа

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Украине будет сложно пережить предстоящую зиму из-за отсутствия прямого контракта с Россией на поставки газа, считает экс-депутат Верховной рады Евгений Мураев.
"Давайте не обманывать друг друга – мы можем взять его (газ. – Прим. ред.) только у "Газпрома". Для этого нужно ввести прямые переговоры. А как? Мы не можем, у нас война. <...> То есть власть придумывает, почему мы не можем", – приводит слова Мураева РИА Новости.
Он напомнил, что сейчас Киев вынужден перекупать российский газ у Словакии, но уже по более высоким ценам. Мураев также заявил, что главной угрозой национальной безопасности Украины является тупость.
Ответственность за высокие цены на газ должен нести украинский лидер Владимир Зеленский, таким мнением Мураев поделился ранее.
Он подчеркнул, что ранее Россия предлагала Украине прямой контракт на покупку газа со стоимостью на уровне 175 долларов за тысячу кубометров. Однако Киев предложение отверг и теперь, по подсчетам бывшего парламентария, украинцам предстоит переплатить за газ более 6 миллиардов долларов.
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