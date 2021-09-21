На Украине призвали Зеленского ответить за рост цен на газ

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Фото: Depositphotos/palinchak
Президент Украины Владимир Зеленский должен понести ответственность за высокие цены на газ для жителей страны. Об этом в эфире телеканала "НАШ" заявил бывший депутат Верховной Рады Евгений Мураев.
Он подчеркнул, что на повышение расценок в первую очередь повлиял тот факт, что украинские газовые хранилища пусты практически на половину. При том, что до конца года стране потребуется порядка десяти миллиардов кубометров газа.
"Сегодня газ уже за 800 долларов. А можно задать вопрос Нафтогазу, Витренко, Зеленскому, Шмыгалю. Чем они думали? Почему мы будем теперь покупать по цене, которая поставит на колени всю нашу промышленность и население?" – возмущен Мураев.
Бывший депутат отмечает, что ранее Россия предлагала Украине прямой контракт на покупку газа со стоимостью на уровне 175 долларов за тысячу кубометров. Однако Киев предложение отверг и теперь, по подсчетам Мураева, украинцам предстоит переплатить за газ более 6 миллиардов долларов.
"Вот к чему ведет глупая, псевдопатриотическая, недальновидная, непрагматичная и неэгоцентричная политика нашей власти", – убежден экс-парламентарий.
Возникшую проблему Мураев связывает с некомпетентностью политической элиты Украины.
"Не хочется идиотов у власти называть идиотами и реально говорить, чем это закончится. Если понимать перспективу, которую они своими нерадивыми действиями заложили на несколько лет вперед, и, если они ее реализуют, то у нас печальная перспектива", – уверен политик.
Ранее экс-участник Стратегической группы советников по поддержке реформ при правительстве Украины Карел Гирман предрек "ценовое цунами", которое грозит Европе из-за "Северного потока – 2". Гирман убежден, что спекуляции вокруг запуска трубопровода вызвали роста цен на голубое топливо в европейских странах.
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