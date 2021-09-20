"Газпром" приостановит работу газопровода "Сила Сибири"

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Транспортировка газа по трубопроводу "Сила Сибири" будет приостановлена, информирует телеграм-канал компании "Газпром".

Известно, что приостановка работы газопровода продлится с 22 по 29 сентября. На нем пройдут плановые технические работы

Уточняется, что "Газпром" согласовал сроки проведения работ с китайской компанией CNPC еще в прошлом году. По этой договоренности профилактика оборудования трубопровода осуществляется два раза в год – весной и осенью.

Ранее в "Газпроме" сообщили, что поставки газа по "Северному потоку – 2" не начнутся 1 октября. Об этом заявил председатель правления компании Алексей Миллер.