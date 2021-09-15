В "Газпроме" сообщили, что поставки газа по "Северному потоку – 2" не начнутся 1 октября

Фото: ТАСС/Jens Büttner/dpa

Поставки газа по "Северному потоку – 2" не начнутся с 1 октября, передает ТАСС со ссылкой на председателя правления "Газпрома" Алексея Миллера.

Миллер ответил на соответствующий вопрос представителей СМИ.

"Нет. 1 октября поставки еще не начнутся", – заявил специалист.

Официально компания "Газпром" заявила о завершении строительства трубопровода в начале сентября.

Обозреватель Америка Эрнандез ранее рассказала о ключевых проблемах, которые препятствуют запуску "Северного потока – 2". В частности, к ним специалист отнесла длительные пусконаладочные работы, получение сертификата безопасности и разрешения от немецкого Федерального сетевого агентства.

