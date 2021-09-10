"Газпром" заявил о завершении строительства "Северного потока – 2"

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Компания "Газпром" объявила о завершении работ по строительству газопровода "Северный поток – 2". Об этом сообщает ТАСС.

"На утреннем оперативном совещании в ПАО "Газпром" председатель правления Алексей Миллер сообщил, что сегодня утром, в 08:45 по московскому времени, строительство газопровода "Северный поток – 2" завершено", – говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что "Газпром" планирует начать поставку газа по "Северному потоку – 2" с 1 октября.

По мнению авторов издания Handelsblatt, последним препятствием для реализации проекта "Северный поток – 2" могут стать новые власти ФРГ. Отмечалось, что противники российского газопровода надеются на смену курса новым руководством страны.

Как заявил первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров, новые власти Германии должны осознавать выгоду газопровода "Северный поток – 2", поэтому вряд ли станут препятствовать реализации этого проекта.

Строительство второй нитки газопровода "Северный поток – 2", по которому планируется направлять 55 миллиардов кубометров газа в год от из России через Балтийское море в Германию, было завершено 6 сентября.