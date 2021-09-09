Цена на газ в Европе обновила исторический максимум

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Цена газа в Европе обновила исторический максимум, впервые превысив отметку 700 долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE.
Ранее сообщалось, что стоимость октябрьского фьючерса по голландскому спотовому индексу TTF в начале торгов составляла 679 долларов за тысячу кубометров, в течение дня она корректировалась до 669,4 доллара, а к 14:53 по Москве достигла показателя 688,8 доллара. В 17.25 по Москве котировки достигли максимума – 700,2 доллара за тысячу кубометров.
Как объяснил в беседе с РИА Новости директор группы по природным ресурсам и сырьевым товарам рейтингового агентства Fitch Дмитрий Маринченко, это связано малыми запасами газа в европейских хранилищах из-за холодной зимы и жаркого лета. На ситуации также сказывается нежелание "Газпрома" увеличивать продажи сырья в преддверии запуска газопровода "Северный поток – 2".
Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что "Северный поток – 2" будет достроен и начнет работать в течение ближайших нескольких дней.
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