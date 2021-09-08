"Газпром" планирует начать поставлять газ по "Северному потоку – 2" с 1 октября – СМИ

Фото: Nord Stream 2/Aксель Шмидт
С 1 октября "Газпром" планирует начать поставку газа по трубопроводу "Северный поток – 2". Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Уточняется, что именно от решения немецкого регулятора все еще зависят сроки фактического поступления газа в европейскую газотранспортную систему.
"Газпром" рассчитывает на прокачку газа по обеим ниткам трубопровода к 1 декабря", – сообщает агентство со ссылкой на источники.
Предполагается, что мощность "Северного потока – 2" составит 55 миллиардов кубометров газа в год. С его помощью топливо будет доставляться от побережья России через Балтийское море до Германии.
Ранее высший земельный суд в Дюссельдорфе отклонил жалобу оператора "Северного потока – 2" Nord Stream 2 AG на решение немецкого регулятора не выводить проект из-под действия обновленных нормативов.
Согласно этим документам, входящий на территорию ЕС газопровод должен либо частично принадлежать сторонней компании, либо частично заполняться альтернативным поставщиком газа.
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