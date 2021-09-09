В Совфеде заявили, что "Северный поток – 2" выгоден для всех

Фото: ТАСС/Петр Ковалев
Новые власти Германии должны осознавать выгоду газопровода "Северный поток – 2", поэтому они вряд ли станут препятствовать реализации этого проекта, заявил первый заместитель главы международного комитета Совета Федерации Владимир Джабаров. Об этом сообщает RT.
"Я думаю, что новые власти Германии не будут самоубийцами, потому что выгода "Северного потока – 2" очевидна всем, даже оппозиционно настроенным силам в Германии", – сказал он.
По словам сенатора, новое руководство ФРГ может покритиковать данный проект и даже поднять некоторый информационный шум, однако данные попытки будут обречены на провал и не приведут к каким-либо практическим последствиям.
"Но, извините, без газа на фоне его постоянного удорожания, нехватки, в свете предстоящей очередной холодной зимы и полупустых газовых хранилищ эта карта будет бита сразу", – подчеркнул Джабаров.
Ранее издание Handelsblatt отметило, что последним препятствием для реализации проекта "Северный поток – 2" могут стать новые власти ФРГ. По словам авторов материала, противники российского газопровода надеются на смену курса новым руководством страны.
Строительство газопровода "Северный поток – 2", по которому планируется направлять 55 миллиардов кубометров газа в год от из России через Балтийское море в Германию, было завершено 6 сентября.
По данным СМИ, "Газпром" планирует начать поставку газа по "Северному потоку – 2" с 1 октября.
В Балтийском море завершилось строительство второй нитки "Северного потока – 2"
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