В США рассказали об уловке России для Европы с "Северным потоком – 2"

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Россия рассчитывает, что страх дефицита газа заставит Европу открыть "Северный поток – 2", Вашингтон не может себе позволить игнорировать эту "уловку" Москвы. Такое мнение выразил американский обозреватель Николас Гроздев.

Он считает, что США могут стать причиной вероятного энергетического кризиса в ЕС, что, скорее всего, сыграет России на руку.

"Москва <...> надеется, что опасения по поводу низких запасов газа в Европе создадут давление и заставят ее сертифицировать "Северный поток – 2", а также запустить его в эксплуатацию. Вашингтон не может позволить себе игнорировать эту уловку", – написал Гроздев в своей статье для National Interest.

Он также предположил, что США пошли на соглашение с Германией по газопроводу "во имя трансатлантической солидарности". По словам Гроздева, это позволит ФРГ попросить своих европейских партнеров согласиться на экономические убытки в рамках совместных действий против Китая.

Ранее другой обозреватель National Interest Юлия-Сабина Джоджа предупредила Европу о расплате за "Северный поток – 2". По ее мнению, благодаря российскому газопроводу Германия, возможно, обеспечит себе более низкие цены на газ, но это ослабит энергетическую безопасность Восточной ЕС.

О полном завершении работ по строительству газопровода компания "Газпром" объявила 10 сентября.