Цена на газ в Европе обновила исторический максимум

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Цена газа на европейском рынке в очередной газ обновила исторический максимум. Стоимость топлива преодолела отметку 760 долларов за тысячу кубометров, следует из данных торгов.

13 сентября в начале торгов цена октябрьского фьючерса на газ по индексу голландского TTF, самого ликвидного европейского хаба, равнялась 713,1 доллара за тысячу кубометров. К 10:30 по Москве она возросла до 730 долларов, а к 13:36 достигла 741,2 доллара за тысячу кубометров. В 15:36 по Москве цена газа составляла 751,2 доллара. Позднее она увеличилась до 760,4 доллара за тысячу кубометров, или 62,32 евро за МВт/ч.

Отметку 700 долларов цена на фьючерс преодолела 9 сентября. 11 сентября газохранилища Европы были заполнены на 70,45%. Это на 15,5 процентного пункта ниже среднего показателя за последние пять лет.

Ранее экс-глава OMV спрогнозировал сохранение высоких цен на газ в Европе зимой. Он пояснил, что рекордный уровень цен на газ даже летом связан с аномально низкими температурами в начале текущего года.

