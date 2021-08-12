Журналистка из США предупредила Европу о расплате за "Северный поток – 2"

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Благодаря "Северному потоку – 2" Германия, возможно, обеспечит себе более низкие цены на газ, но это ослабит энергетическую безопасность Восточной Европы, считает обозреватель из США Юлия-Сабина Джоджа.

По ее словам, выгодные цены на российский газ только для ФРГ приведут к удорожанию энергетики и безопасности для всех остальных стран Евросоюза. Поэтому, отметила Джоджа, сделка по газопроводу грозит экономическими последствиями всему ЕС, но "расплачиваться в основном придется Восточной Европе".

"Экономические, политические последствия и последствия в сфере безопасности, которые последуют за введением в строй газопровода, будут значительными. <...> Лишение Украины транзитных сборов – это часть существующей тенденции, которая ведет к сокращению экономических выгод и ослаблению энергетической безопасности Восточной Европы", – написала она в своей статье для National Interest.

Ранее другой обозреватель NI Джон Рюль также преподолжил, что газопровод поставит под угрозу энергетическую, экономическую и национальную безопасность Центральной и Восточной Европы.

По его мнению, Украина, после запуска "Северного потока – 2", не сможет рассчитывать на широкое международное недовольство из-за новых для нее обстоятельств, а Европа останется сильно зависимой от российского газа, поскольку РФ является основным поставщиком голубого топлива.