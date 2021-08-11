Спецпосланником США по "Северному потоку – 2" назначили Амоса Хохштейна

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Госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен назначил старшим советником по энергетической безопасности Амоса Хохштейна.

"Его непосредственной задачей будет имплементация мер по снижению рисков, которые несет трубопровод "Северный поток – 2", – цитирует заявление главы Госдепа ТАСС.

Блинкен считает, что Хохштейн сможет заняться "развитием и реализацией комплексной американской стратегии по укреплению глобальной энергобезопасности", в частности в Центральной и Восточной Европе.

"Это назначение демонстрирует готовность администрации использовать энергетическую дипломатию для обеспечения безопасности поставок в <...> важный период перехода к новым технологиям в сфере энергетики, давать отпор использованию Кремлем энергетики в качестве геополитического оружия", – добавил Блинкен.

Госсекретарь США также рассказал, что у Хохштейна богатый послужной список: дипломатическая служба, частный бизнес и академическая сфера.

Ранее Блинкен заявил, что худшим последствием строительства газопровода "Северный поток – 2" для Соединенных Штатов станет осложнение отношений с Германией.

В понедельник, 9 августа, посол России в Германии Сергей Нечаев рассказал, что строительные работы по газопроводу находятся в финальной стадии, до их завершения остаются "считанные недели".