Германия не будет перекрывать "Северный поток – 2" в случае проблем с Россией – СМИ

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Германия не планирует перекрывать газопровод "Северный поток – 2", если Россия будет использовать его в качестве "геополитического оружия". Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источник в правительстве ФРГ.

При этом уточняется, что в качестве иной меры реагирования Берлин будет способствовать расширению санкций Европейского союза в отношении Москвы, что является более сложным ответом на действия последней.

Представитель германского правительства назвал "потенциальной победой Кремля и ударом по Белому дому" тот факт, что власти ФРГ отказались перекрывать трубопровод, в случае если он будет использован в ущерб интересам Украины.

Ранее заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд объявила, что Вашингтон и Берлин достигли соглашения по вопросам проекта "Северный поток – 2".

Германия, в частности, обязалась добиваться новых санкций против РФ, если та будет "использовать энергоресурсы в качестве оружия", агрессивно действовать против Украины. Также в ФРГ согласились способствовать продлению российско-украинского контракта о транзите энергоносителей, который истекает в 2024 году.

