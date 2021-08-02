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Политика

07:40

Украина может потребовать у США статус особого союзника

политика за рубежом

Фото: depositphotos/mariakarabella

Украинский политический эксперт Тарас Семенюк выразил мнение о необходимых для Украины действиях в контексте предстоящего запуска "Северного потока – 2". Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды".

"Думаю, что США и Германия определились с этим проектом. Нам стоит, например, требовать и просить у США особый статус союзника вне НАТО", – заявил специалист.

Семенюк предположил, что соответствующую идею президент Украины Владимир Зеленский должен высказать на встрече с главой США Джо Байденом.

Политический эксперт добавил, что "Северный поток – 2" представляет угрозу национальной безопасности Украины.

Ранее сообщалось, что Германия предупредила Россию о возможных санкциях против нового газопровода в том случае, если он будет использоваться против Украины. Об этом заявил кандидат в канцлеры ФРГ от консервативного блока ХДС/ХСС Армин Лашет.

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