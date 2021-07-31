На Украине заявили, что переговоры о транзите газа надо вести с "Газпромом"

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Переговоры о продлении транзита газа через территорию Украины необходимо вести с "Газпромом", а не с Германией, заявил глава "Нафтогаза" Юрий Витренко. Об этом сообщает "Радио Свобода", признанное в России СМИ-иноагентом.

"К сожалению, переговоров [с Россией о продлении контракта на транзит после 2024 года] нет. А переговоры с германским правительством о продлении контракта с "Газпромом" тоже неуместно вести. Нужно вести эти переговоры с "Газпромом", – сказал он.

Витренко отметил, что также Киев намерен вести переговоры с европейскими компаниями.

"Поскольку мы заинтересованы в том, чтобы европейские компании, а не только "Газпром", бронировали мощности", – уточнил глава компании.

Ранее политолог Дмитрий Корнейчук предупредил о нехватке газа на Украине. По его словам, Киеву грозит нехватка этого топлива даже в случае сохранения транзита в объеме 15–20 миллиардов кубометров.

Корнейчук напомнил, что с 2015 года Украина формально приобретает европейский газ, являющийся на самом деле российским сырьем из транзитной трубы.