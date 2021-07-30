В Госдуме ответили на призыв превратить "Северный поток – 2" в пиррову победу России

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Призыв экс-главы МИД Дании превратить "Северный поток – 2" в пиррову победу Москвы является примером работы типичного европейского политика, занимающегося лоббированием интересов США за деньги, полагает зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Об этом сообщает RT.

"Американские компании – производители сжиженного газа никогда не потеряют интерес к Европе и к возможности поставлять свою продукцию туда. Это абсолютно понятно, несмотря на более высокие цены и заинтересованность в этом Европы", – сказал он.

В связи с этим американцы будут предпринимать все возможные усилия, чтобы не допустить более дешевую и конкурентную продукцию из России в Европу. Также, по словам парламентария, в Европе существует большое количество компаний, заинтересованных в сотрудничестве с Соединенными Штатами.

"Поэтому еще будет большое количество различных политиков, чиновников, выступающих в поддержку этой линии, потому что они получают деньги за лоббирование вот этих американских программ. Это понятно, очевидно", – пояснил Чепа.

Он отметил, что это было и будет, причем в дальнейшем лоббирование интересов США будет становиться все более явным. Однако, несмотря на все усилия американцев по продвижению своего сжиженного газа, большинству европейских стран его закупать невыгодно.

"Они будут покупать наш газ, который более дешевый, логистика гораздо более понятна. И заинтересованность и участие европейских компаний в этом проекте существуют", – уверен Чепа.

Ранее бывший глава МИД Дании Уффе Эллеманн-Йенсен заявил, что западным странам надо любым путем превратить газопровод "Северный поток – 2" в пиррову победу Москвы. Для этого он призвал как можно скорее достроить газопровод из Норвегии в Польшу. По его мнению, это позволит Европе снизить угрозу зависимости от российского газа, а в качестве альтернативы он предлагает закупать американский сжиженный газ.

Тем временем, по словам главы австрийской нефтегазовой компании OMV Райнера Зеле, строительство "Северного потока – 2" должно завершиться к концу августа. Он заявил, что ожидает начала пусконаладочных работ на газопроводе уже во второй половине текущего года.