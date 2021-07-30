В Дании призвали превратить "Северный поток – 2" в пиррову победу России

Фото: ТАСС/dpa/picture-alliance/Jens Büttner
Западным странам надо любым путем превратить газопровод "Северный поток – 2" в пиррову победу Москвы. Об этом написал в статье для издания Berlingske экс-глава МИД Дании Уффе Эллеманн-Йенсен.
Он призвал как можно скорее достроить газопровод из Норвегии в Польшу, чтобы снизить угрозу зависимости от российского газа.
"У европейцев должна быть возможность перекрыть кран, когда понадобится надавить на Россию", – пишет Эллеманн-Йенсен.
В качестве альтернативы он предлагает закупать американский сжиженный газ. По мнению политика, общая энергетическая политика Европы тоже могла бы оказать давление на россиян на рынке голубого топлива.
Ранее глава австрийской нефтегазовой компании OMV Райнер Зеле объявлял, что строительство "Северного потока – 2" должно завершиться к концу августа. По словам топ-менеджера, он ожидает начала пусконаладочных работ на газопроводе уже во второй половине текущего года.
Укладка первой нитки газопровода была завершена еще 4 июня. На данный момент идет работа над второй. Предполагается, что мощность "Северного потока – 2" составит 55 миллиардов кубометров газа в год. С его помощью топливо будет доставляться от побережья России через Балтийское море до Германии.
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