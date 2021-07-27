"Газпром" не стал бронировать допмощности для транзита газа через Украину

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"Газпром" не стал бронировать дополнительные мощности газотранспортной системы Украины для транзита газа через ее территорию в августе. Об этом свидетельствуют данные венгерской торговой платформы RBP.

Всего в ходе аукциона предлагалось забронировать прерываемые транзитные мощности для транспортировки 63,7 миллиона кубометров топлива в сутки. Они оказались полностью невостребованными, передает РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что "Газпром" заинтересован в участии ФРГ в транзите газа через Украину, поскольку объем поставок газа зависит от спроса, который преимущественно формируется за счет Германии.

Данную позицию подтвердил замглавы МИД РФ Александр Грушко. Он объяснил, что транзит в значительной степени зависит от спроса, потребность в котором будет только увеличиваться. Тем не менее сейчас, по его словам, США фактически должны уговаривать представителей Евросоюза продолжать закупать российский газ.

