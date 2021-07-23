В Кремле уточнили позицию "Газпрома" по транзиту газа через Украину

Фото: Depositphotos/ovbelov

Объем поставок газа зависит от спроса, который преимущественно формируется за счет Германии.

Так пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал, почему "Газпром" приветствовал участие ФРГ в работе по транзиту через Украину.

Представитель Кремля отметил, что в перспективе переговоры по данному вопросу могут носить лишь коммерческий характер, сообщает "Газета.ру".

Ранее сообщалось, что США достигли договоренности с Германией по "Северному потоку – 2". Известно, что ФРГ обязалась добиваться инициации новых общеевропейских санкций против России, если та предпримет агрессивные шаги в отношении Украины.

Кроме того, Германия согласилась способствовать продлению российско-украинского контракта о транзите энергоносителей, который истекает в 2024 году.

