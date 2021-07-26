Саакашвили предложил альтернативу для Киева после запуска "Северного потока – 2"

Фото: ТАСС/Zuma/Maciej Luczniewski
Экс-президент Грузии и глава исполкома Национального совета реформ Украины Михаил Саакашвили заявил, что запуск газопровода "Северный поток – 2" должен послужить Киеву стимулом для разработки собственных альтернативных ресурсов, в том числе "зеленого" водорода.
"То, что геополитическое значение Украины после начала работы "Северного потока – 2" будет уменьшаться, это однозначно. Но это надо компенсировать тем, что Украина должна разрабатывать свои ресурсы, в том числе "зеленый" водород", – сказал Саакашвили в эфире канала "Украина 24".
Он отметил, что Украина не должна доверять гарантиям сохранения транзита газа через ее территорию после запуска "Северного потока – 2". Также Саакашвили призвал Киев с вниманием отнестись к действиям Москвы, которая, по его мнению, постарается "перекрыть" Черное море, в котором и находятся основные залежи "зеленого" водорода.
Ранее глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что главной проблемой для Киева после запуска "Северного потока – 2" станет обеспечение энергетической безопасности. Он отметил, что наличие целостности ресурса на территории страны сейчас гарантирует транзит российского газа.
Как сообщалось, США достигли договоренности с Германией по "Северному потоку – 2". Известно, что ФРГ обязалась добиваться инициации новых общеевропейских санкций против России, если та предпримет агрессивные шаги в отношении Украины.
Кроме того, Германия согласилась способствовать продлению российско-украинского контракта о транзите энергоносителей, который истекает в 2024 году.
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