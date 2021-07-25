Глава ГТС Украины назвал главную проблему страны из-за "Северного потока – 2"

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Главной проблемой для Киева после запуска "Северного потока – 2" станет обеспечение энергетической безопасности, заявил глава компании "Оператор ГТС Украины" Сергей Макогон. Он отметил, что наличие целостности ресурса на территории страны сейчас гарантирует транзит российского газа.
"Основная наша проблема – это фактически обеспечение энергетической безопасности Украины. Сейчас транзит нам гарантирует наличие ресурса на территории Украины <...> и военную безопасность", – сказал он в эфире телеканала "Украина 24".
При этом Макогон раскритиковал соглашение, которое подписали Соединенные Штаты и Германия, по его словам, Вашингтон и Берлин не прописали в документе гарантий, что транзит газа через территорию Украины сохранится.
"Мы не считаем, что это соглашение. Более того, мы не были стороной этих переговоров между Германией и США", – сказал он.
Накануне руководитель "Нафтогаза" Юрий Витренко прокомментировал заявление председателя совета директоров "Газпрома" Алексея Миллера о готовности сохранить и нарастить транзит через Украину, если это будет экономически целесообразно для российской компании.
Ранее в МИД РФ назвали условие для транзита российского газа через Украину. Там отметили, что транзит в значительной степени зависит от спроса.
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