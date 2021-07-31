Конгресс США одобрил санкции против "Северного потока – 2" – СМИ

Фото: depositphotos/etienjones
Палата представителей конгресса Соединенных Штатов проголосовала за законопроект о финансировании Госдепартамента в 2022 году. Об этом заявил журналист Bloomberg Government Джек Фитцпатрик в своем аккаунте в Twitter.
Отмечается, что в одобренном документе имеется пункт с предложением о лишении президента США Джо Байдена права на отказ от санкций против газопровода "Северный поток – 2". Автором данной поправки выступила представитель Демократической партии от штата Огайо Марси Каптур.
"Мы рассчитываем, что администрация президента услышит наш сигнал и сделает приоритетным вопросом европейскую энергетическую безопасность", – сказала Каптур.
За принятие проекта высказались 217 конгрессменов, еще 212 проголосовали против. В случае, если законопроект одобрит Сенат, документ поступит на подпись к Байдену.
Уточняется, что в проекте также имеется пункт об увеличении финансовой помощи Украине до 481,5 миллиона долларов. Такая информация была озвучена в посольстве Украины в Вашингтоне.
Ранее двенадцать сенаторов США выдвинули ультиматум Минфину и Белому дому из-за ситуации вокруг "Северного потока – 2". Группа политиков планировала заблокировать назначение двух кандидатур в министерство финансов в случае, если Белый дом не изменит позицию по российскому газопроводу.
До этого глава австрийской нефтегазовой компании OMV Райнер Зеле объявлял, что строительство "Северного потока – 2" должно завершиться к концу августа. По словам топ-менеджера, он ожидает начала пусконаладочных работ на газопроводе уже во второй половине текущего года.
Укладка первой нитки газопровода была завершена еще 4 июня. На данный момент идет работа над второй. Предполагается, что мощность "Северного потока – 2" составит 55 миллиардов кубометров газа в год. С его помощью топливо будет доставляться от побережья России через Балтийское море до Германии.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: