Конгресс США одобрил санкции против "Северного потока – 2" – СМИ

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Палата представителей конгресса Соединенных Штатов проголосовала за законопроект о финансировании Госдепартамента в 2022 году. Об этом заявил журналист Bloomberg Government Джек Фитцпатрик в своем аккаунте в Twitter.

Отмечается, что в одобренном документе имеется пункт с предложением о лишении президента США Джо Байдена права на отказ от санкций против газопровода "Северный поток – 2". Автором данной поправки выступила представитель Демократической партии от штата Огайо Марси Каптур.

"Мы рассчитываем, что администрация президента услышит наш сигнал и сделает приоритетным вопросом европейскую энергетическую безопасность", – сказала Каптур.

За принятие проекта высказались 217 конгрессменов, еще 212 проголосовали против. В случае, если законопроект одобрит Сенат, документ поступит на подпись к Байдену.

Уточняется, что в проекте также имеется пункт об увеличении финансовой помощи Украине до 481,5 миллиона долларов. Такая информация была озвучена в посольстве Украины в Вашингтоне.

Ранее двенадцать сенаторов США выдвинули ультиматум Минфину и Белому дому из-за ситуации вокруг "Северного потока – 2". Группа политиков планировала заблокировать назначение двух кандидатур в министерство финансов в случае, если Белый дом не изменит позицию по российскому газопроводу.

До этого глава австрийской нефтегазовой компании OMV Райнер Зеле объявлял, что строительство "Северного потока – 2" должно завершиться к концу августа. По словам топ-менеджера, он ожидает начала пусконаладочных работ на газопроводе уже во второй половине текущего года.

Укладка первой нитки газопровода была завершена еще 4 июня. На данный момент идет работа над второй. Предполагается, что мощность "Северного потока – 2" составит 55 миллиардов кубометров газа в год. С его помощью топливо будет доставляться от побережья России через Балтийское море до Германии.