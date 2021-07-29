Сенаторы США выдвинули ультиматум Минфину из-за "Северного потока – 2"

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Двенадцать сенаторов США выдвинули ультиматум Минфину и Белому дому из-за ситуации вокруг "Северного потока – 2". Об этом сообщает агентство Bloomberg.
Как написали сенаторы в послании на имя министра финансов Джанет Йеллен, российский газопровод наносит вред интересам национальной безопасности Соединенных Штатов.
"В случае завершения этот проект увеличит пагубное влияние Владимира Путина на Европу, дестабилизирует хрупкую безопасность Украины и будет содействовать дальнейшей российской агрессии", – заявляется в письме.
Группа сенаторов планирует заблокировать назначение двух кандидатур в Минфин в случае, если Белый дом не изменит позицию по российскому газопроводу. Политики настаивают, чтобы администрация Джо Байдена наложила на проект новые санкции.
Строительство газопровода "Северный поток – 2" к настоящему времени практически полностью завершено. Его готовность составляет 99%, заявлял оператор трубопровода Nord Stream 2 AG.
Ранее глава австрийской нефтегазовой компании OMV Райнер Зеле объявлял, что строительство "Северного потока – 2" должно завершиться к концу августа. По словам топ-менеджера, он ожидает начала пусконаладочных работ на газопроводе уже во второй половине текущего года.
Укладка первой нитки газопровода была завершена еще 4 июня. На данный момент идет работа над второй. Предполагается, что мощность "Северного потока – 2" составит 55 миллиардов кубометров газа в год. С его помощью топливо будет доставляться от побережья России через Балтийское море до Германии.
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