"Северный поток – 2" готов на 99% – оператор газопровода

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Строительство газопровода "Северный поток – 2" к настоящему времени практически полностью завершено. Его готовность составляет 99%, сообщает ТАСС со ссылкой на оператора газопровода Nord Stream 2 AG.

"Трубоукладочное судно "Академик Черский" полностью выполнило первоначально запланированный объем работ для газопровода "Северный поток – 2", – отметили в компании. Там также добавили, что судно "Фортуна" на данный момент продолжает работу на заключительном участке трубопровода.

Ранее глава австрийской нефтегазовой компании OMV Райнер Зеле заявил, что строительство "Северного потока – 2" должно завершиться к концу августа.

По словам топ-менеджера, он ожидает начала пусконаладочных работ на газопроводе уже во второй половине текущего года.

Укладка первой нитки газопровода была завершена еще 4 июня. На данный момент идет работа над второй. Предполагается, что мощность "Северного потока – 2" составит 55 миллиардов кубометров газа в год. С его помощью топливо будет доставляться от побережья России через Балтийское море до Германии.

