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Экономика

08:18

Политолог предупредил о нехватке газа на Украине

экономика за рубежом

Фото: depositphotos/63ru78

Украину ожидает острый дефицит газа в связи с запуском газопровода "Северный поток – 2", полагает политолог Дмитрий Корнейчук.

По его словам, Киеву грозит нехватка этого топлива даже в случае сохранения транзита в объеме 15–20 миллиардов кубометров. Корнейчук напомнил, что с 2015 года Украина формально приобретает европейский газ, являющийся на самом деле российским сырьем из транзитной трубы.

"В итоге все закончится через пару лет такой вещью: или мы чуть ли на коленях поползем договариваться с Москвой о том, чтобы нам оставили хоть какой-то транзит газа, чтобы мы у себя поддерживали газоснабжение, или мы просто останемся без газа. Об этом власть не говорит и нагло нас обманывает", – сказал эксперт в эфире канала NewsOne.

Корнейчук отметил, что снижение Москвой транзита до минимального уровня вызовет отсутствие газа в украинских домах и невозможность обеспечения отопительного сезона.

Накануне сообщалось, что "Газпром" не стал бронировать дополнительные мощности газотранспортной системы Украины для транзита газа через ее территорию в августе. Всего в ходе аукциона предлагалось забронировать прерываемые транзитные мощности для транспортировки 63,7 миллиона кубометров топлива в сутки.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что "Газпром" заинтересован в участии ФРГ в транзите газа через Украину, поскольку объем поставок газа зависит от спроса, который преимущественно формируется за счет Германии.

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