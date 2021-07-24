В Киеве назвали сценарий спасения украинской ГТС

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Депутат Верховной рады Юрий Камельчук предположил, как Украина может сохранить газотранспортную систему после ввода в эксплуатацию "Северного потока – 2". Об этом он рассказал в эфире телеканала "Наш".

"Один из наипростейших сценариев того, что мы можем сделать, – это стать газовым хабом для Европы, используя другие газопроводы", – заявил парламентарий.

По мнению Камельчука, Украина могла бы поставлять турецкий газ из Ирана или Азербайджана или же перейти к морской доставке сжиженного природного газа.

Замглавы МИД РФ Александр Грушко ранее рассказал, в каком случае возможно сохранение транзита российского газа через территорию Украины. В первую очередь, по мнению чиновника, важную роль играет спрос на топливо.