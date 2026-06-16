Эксперт Ярмуш: решение арбитража по спору РФ и Украины имеет юридическую силу

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Решение международного арбитража в Гааге по спору между Россией и Украиной о правах в Черном и Азовском морях, а также в Керченском проливе имеет юридическую силу и будет иметь значение для дальнейших международно-правовых дискуссий. Об этом в эфире радио КП заявила адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш.

"Это юридически закреплено, суверенная территория Российской Федерации, все что относится к Крыму, Азовское море, Керченский пролив, акватория вокруг Крымского полуострова", – подчеркнула она.

В это же время арбитраж не имеет полномочий решать вопросы территорий государств. Суд в Гааге рассматривал лишь ту часть спора, которая относится к положениям Конвенции ООН по морскому праву, отметила Ярмуш.

Арбитраж в составе пяти независимых арбитров из Алжира, Великобритании, Мексики, России и Республики Корея вынес единогласное решение и отказал Киеву в возврате контроля над ресурсами в акваториях у Крыма и Приазовья, в признании Керченского пролива международным, в демонтаже Крымского моста и в других требованиях.

Решение суда в Гааге имеет большое значение для будущего, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. По его словам, международный суд впервые признал суверенитет страны в новых границах. Но это решение безразлично, так как Киев не соблюдает международное право и ему безразличны международные суды.

