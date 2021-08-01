В Германии пригрозили России санкциями по "Северному потоку – 2"

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России грозят санкции в случае, если газопровод "Северный поток – 2" будет использоваться против Украины. Соответствующее заявление кандидат в канцлеры ФРГ от консервативного блока ХДС/ХСС Армин Лашет в интервью изданию Die Welt.

"Если Россия снова предпримет агрессивные действия против Украины, Германия примет меры на национальном уровне и выступит за штрафные меры в рамках Европейского союза", – сказал Лашет.

Кандидат в канцлеры объяснил, что таким способом Германия намерена не допустить использование российского трубопровода в качестве геополитического оружия. Он подчеркнул, что привлечь РФ к ответственности за деструктивную деятельность поможет соглашение между США и ФРГ.

Лашет резюмировал, что суверенитет и безопасность Украины обязаны стать приоритетным направлением внешней политики Германии.

Накануне палата представителей конгресса Соединенных Штатов одобрила законопроект о финансировании Госдепартамента в 2022 году. В документе, в частности, имелся пункт с предложением о лишении президента США Джо Байдена права на отказ от санкций против газопровода "Северный поток – 2".

Ранее двенадцать сенаторов США выдвинули ультиматум Минфину и Белому дому из-за ситуации вокруг "Северного потока – 2". Группа политиков планировала заблокировать назначение двух кандидатур в министерство финансов в случае, если Белый дом не изменит позицию по российскому газопроводу.

До этого глава австрийской нефтегазовой компании OMV Райнер Зеле объявлял, что строительство "Северного потока – 2" должно завершиться к концу августа. По словам топ-менеджера, он ожидает начала пусконаладочных работ на газопроводе уже во второй половине текущего года.

Укладка первой нитки газопровода была завершена еще 4 июня. На данный момент идет работа над второй. Предполагается, что мощность "Северного потока – 2" составит 55 миллиардов кубометров газа в год. С его помощью топливо будет доставляться от побережья России через Балтийское море до Германии.